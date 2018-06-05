VIP ARAÇ KULLANAN SOSYETENİN ARAÇLARI UBER ZANNEDİLEREK SIK SIK POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILIYOR
Taksi-Uber çekişmesi devam ederken Hacı Sabancı, Yıldırım Demirören ve Işıl Reçber gibi ünlü isimler özel VIP araçlarının Uber araçlarıyla aynı olmasından dolayı sık sık polis çevirmesine takıldı.
Taksi-Uber çekişmesi sürerken, Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Sosyete, Uber mağduru oldu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Cankurt, ünlülerin araçlarının sık sık Uber aracı sanılıp; tacize ve trafik kontrolüne takıldığını söyledi.
ÜNLÜLER POLİS KONTROLÜNE TAKILDI
Cankurt, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Arzu Sabancı, oğulları Hacı ve Hakan Sabancı ile Işıl Reçber'in minibüsleri de, birçok kez Uber aracı sanılıp polis kontrolüne takıldı. Demirören'in tanınmış olmasından ötürü sorun yaşamadığını ancak diğer isimlerin ise, araçlarının kendilerine ait olduğunu ispatlamak zorunda kaldıklarını belirtti.
SOSYETE MAĞDUR OLDU
Yargıya taşınan Taksi-Uber davasının en büyük mağdurları sosyete oldu diyen Cankurt, "Bakalım, sorunun çözülüp mağduriyetlerinin bitmesini mi bekleyecekler yoksa minibüslerini satıp ciplere mi dönecekler" dedi.
Kaynak: haberinburada
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