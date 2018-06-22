Dünya Kupasında oynanan Brezilya - Kosta Rika maçında hakem, Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonda önce penaltı verdi, daha sonra video hakem sistemiyle iptal etti.

Dünya Kupasında Brezilya ile Kosta Rika arasında oynanan maçta Video Hakem sistemi devreye girdi. Brezilya lehine verilen penaltı kararı VAR ile iptal edildi.

NEYMAR YERDE KALDI, HAKEM PENALTI VERDİ

Brezilya ile Kosta Rika arasında oynanan maçta Neymar ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Björn Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Kosta Rikalı futbolcuların yoğun ısrarları sonucu Hollandalı hakem VAR'a başvurdu.

VİDEOYU İZLEDİ, İPTAL ETTİ

Saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izleyen Björn Kuipers, verdiği penaltı kararını iptal etti.

Kaynak: haberinburada