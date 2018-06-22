Bakan, 'bu Yıla Mahsus Deyip' Binlerce Öğrenciye Müjde Verdi!
Beşiktaş, Sead Halilagic'in Görevini Değiştirdi
Türk Basketbolunda Yabancı Sınırı Değişti
Erdoğan Taksicilere Seslendi: Sizlerden Bir Ricam Var
Neymar, Uzatmada Gelen Gol Sonrası Hüngür Hüngür Ağladı
İzlandalı Oyuncuların Cinsel İlişki Yasağı Kalktı!
'bedelli Askerlik İçin 'çalışma Yaptırıyorum' Deyip Tarih İşaret Etti'
Dünya Kupasında Günün İkinci Maçı Başladı!
Video Hakem Sistemi Neymar'ı Yaktı
İş Merkezinde, Çöp Kutusuna Tuvaletini Yapan Adam Kameraya Yakalandı
Tsk, 6 Günde Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Sahile Vuran Ölü Yunusu Gören Vatandaşlar Telefona Sarıldı
Türkiye'nin Konuştuğu Maganda İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Dünya Kupasında Unutulmayacak Maç! 90+1'deki Gol Çıldırttı
Cübbeli Ahmet Hoca, Tatil Cennetinde Görüntülendi
Ali Özbir'den 'karına Yakışmıyorsun' Diyen Takipçisine Tokat Gibi Cevap
Minik Leyla Her Yerde Aranırken Beyaz Minibüsün Sırrı Çözüldü
Şenol Güneş, Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Futbolcuyu İstedi
Seçime Saatler Kala Muhalefetin Anketçisinden Sürpriz Oran!

Video hakem sistemi Neymar'ı yaktı

VİDEO HAKEM SİSTEMİ NEYMAR'I YAKTI

Dünya Kupasında oynanan Brezilya - Kosta Rika maçında hakem, Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonda önce penaltı verdi, daha sonra video hakem sistemiyle iptal etti.

Tarih : 22 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : Video Hakem Sistemi Neymar'ı Yaktı(6/10)2

Dünya Kupasında Brezilya ile Kosta Rika arasında oynanan maçta Video Hakem sistemi devreye girdi. Brezilya lehine verilen penaltı kararı VAR ile iptal edildi.

NEYMAR YERDE KALDI, HAKEM PENALTI VERDİ

Brezilya ile Kosta Rika arasında oynanan maçta Neymar ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Björn Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Kosta Rikalı futbolcuların yoğun ısrarları sonucu Hollandalı hakem VAR'a başvurdu.

VİDEOYU İZLEDİ, İPTAL ETTİ

Saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izleyen Björn Kuipers, verdiği penaltı kararını iptal etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Video  Hakem  Sistemi  Neymar  I  Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER