VİDEO HAKEM SİSTEMİ, BU POZİSYONU ISKALADI
Dünya Kupasında oynanan Arjantin - İzlanda karşılaşmasının 41. dakikasında, ceza sahası içinde yaşanan el pozisyonunda video hakem sistemi devreye girmedi.
Arjantin ile İzlanda'nın karşılaştığı Dünya Kupası mücadelesinde tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. Salvio'nun ceza sahası içerisine çevirdiği ortada İzlandalı oyuncu Ragnar Sigurdsson topa elle müdahale etti. Hakem bu pozisyonda devam kararı verdi.
VİDEO HAKEM DEVREYE GİRMEDİ
Arjantinliler pozisyona 'penaltı' diyerek itiraz ederken Polonyalı hakem Szymon Marciniak Video Hakem'e başvurmadı.
Kaynak: haberinburada
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