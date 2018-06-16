VİCDANSIZ BABA İLE OĞLUNUN SOKAK KÖPEĞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU ANLAR KAMERADA
Aydın'da vicdansız baba ile oğlu pompalı tüfekle sokak köpeğine ateş açtı. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenen saldırganlar gözaltına alındı.
Aydın'da vicdansız baba ile oğlu pompalı tüfekle sokak köpeğine ateş açtı. Çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenen saldırganlar gözaltına alındı.
SOKAK KÖPEĞİNE TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR
Kuşadası'na bağlı Yavansu Mahallesi'nde oteller bölgesinde bayramın birinci günü meydana gelen olayda, yanında 39 yaşındaki oğlu O.O.Ç. bulunan 69 yaşındaki B.Ç., sokak köpeklerinden rahatsız olduğunu belirterek çevre sakinleriyle tartışmaya başladı. Ardından aracından pompalı tüfeği alan B.Ç. pompalı tüfekle köpeğe iki el ateş açtı. Yaralanan köpek can havliyle kaçarken, çevre sakinleri yaşanan vahşeti cep telefonuyla kaydetti.
ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDILAR
Yaşanan olayın ardından çevre sakinleri polisi arayarak şikayette bulundu. Yapılan araştırmada pompalı tüfekle köpeğe ateş açıp yaralayan kişinin B.Ç. ile oğlu O.C.Ç. olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı. Poliste ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve oğlu O.C.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı
VAHŞET GÖRÜNTÜLERİNE SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Vahşet görüntülerine sosyal medyada büyük tepki gösterilirken, Kuşadası Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, köpeğe pompalı tüfekle ateş açan baba ve oğlu için tekrar gözaltına kararı verdi. Polis tarafından tekrar yakalanan baba ve oğlu ikinci kez gözaltına alındı. Savcılığın kamuoyu tepkisi üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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