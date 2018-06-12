VE OKAY YOKUŞLU İMZAYI ATTI!
Celta Vigo Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Okay Yokuşlu Emre Mor'un da formasını giydiği Celta Vigo'ya transer oldu. İspanyol Kulubü milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İspanya'ya menajeri Ahmet Bulut ile giderek sağlık kontrolünden geçti ve 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
CELTA VİGO 6 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEK
Celta Vigo bu trasfer için Trabzonspor'a 6 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.
Okay Yokuşlu bu sezon toplam 33 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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