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Vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı Önünde Toplanmaya Başladı

VATANDAŞLAR, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANMAYA BAŞLADI

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 21:00
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Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla il binasının önüne gelen vatandaşlar dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ediyor.

VATANDAŞLAR, SEÇİM SONUÇLARINI AK PARTİ BİNASININ ÖNÜNDE KURULAN DEV EKRANLARDAN TAKİP EDİYOR

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar da Beyoğlu'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelmeye başladı. Kutlama hazırlıkları yapan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, AK Parti önünde kurulan dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ediyor. AK Parti önündeki kalabalığın önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.

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Kaynak: haberinburada



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