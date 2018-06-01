VARTOLU'NUN HAYALİ GERÇEK OLDU, TARİHİ KULÜBE İMZA ATTI
Çukur dizisinin ünlü oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'la el sıkıştı.
Çukur dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'la prensip anlaşmasına vardı.
Vefa Lisesi'nde düzenlenen Kemal Sunal Ödülleri'ne katılan Erkan Kolçak Köstendil'in Vefaspor yöneticileriyle görüştüğü ve kulüpte oynama istediğini dile getirdiği, Vefa yöneticilerinin de bu talebi memnuniyetle kabul ettiği öğrenildi.
İMZA TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK
Taraflar prensipte anlaşırken kesin anlaşmanın, Köstendil'in çekimlerini ve diğer işlerini ayarladıktan sonra yapılacağı belirtildi. Kulüp de, imza töreninin pazartesi günü olacağını duyurdu.
Bir dönem Bursaspor alt yapısında kalecilik yapan 1983 doğumlu Köstendil geçen şubat ayında Bursaspor'la bir antrenmana çıkmıştı.
Kaynak: yerelfutbol.com
Kaynak: haberinburada
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