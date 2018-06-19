Van mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Van'da vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında özellikle HDP'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. O benim kardeşim. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur, sonra devletimizi bulur. Bu ülkede hangi mütedeyyin dışlanıyor? Varsa böyle bir hadsiz, beni ve devletimi karşısında bulur" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Biz burada teröristleri, vampirleri gezdirmeyiz. Van bu seçimde oyunu kendisinden alıp, iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin emrine verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor. Büyükşehir belediyesi bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi? Peki bu belediyenin size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu?

"PARALARI KANDİL'E GÖNDERDİ KANDİL'E"

Van depremi yaşandığında, binaların altında Vanlı kardeşlerimizden önce belediye kalmıştı. Ben o gece buradaydım. Biz adeta Van'ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık. Peki terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi Kandil'e. Örgüte teslim etti örgüte. Şu anda Van'da valimiz belediye başkanlığı görevini yürütüyor mu? Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? İşte bizim farkımız bu. Şimdi gelirken bakıyorum, yollar pırıl pırıl. Daha iyi olacak. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı neyse Van'da da o olacak. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, onlar kan, istismar siyaseti yaptılar. 24 Haziran ülkemizin tamamı gibi Van'ımız için de bir dönüm noktası olacaktır. Bu terör örgütleri benim Van'ıma çok çektirdi.

"TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ PATRONLARLA KONUŞTUM"

Turizm sektöründeki patronlarla görüştüm. Dedim siz niye Van'a yatırım yapmıyorsunuz? Van İran'dan gelen turistlere cevap veremiyor. Burada yapacağımız otellerle, İranlı turistlere çok ciddi ev sahipliği yapacağız. Şimdi gelirken caddede zaten gördüm İranlı kardeşlerimizi. Ama turistlerin buraya gelmesi için bir şart var; huzur, huzur, huzur. Terörden korkmayacağız, teröristlerden korkmayacağız. Teröristlerde 24 Haziran'da sandıkla demokrasi dersi vermeye hazır mıyız? Huzurun olmadığı bir yere kimse risk alıp da gelmiyor. Yatırım yapmıyor, istihdam oluşmuyor. Yeri geldi PKK'yı kullandılar, yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler. Hamdolsun milletimizle birlikte hepsinin de üstesinden geldik. Şimdi bu güzel iklimi kalıcı kılma zamanıdır. Biz Van'ı potansiyeline uygun bir seviyeye çıkartmakta kararlıyız. Yeter ki bize destek verin. İnşallah önümüzdeki dönemde bu işi hep birlikte başaracağız.

"BU ÜLKEDE HANGİ KÜRT KÜRT OLDUĞU İÇİN DIŞLANIYOR"

Siz benim kardeşimsiniz. Sizin Kürt olmanız, Türk olmanız, Gürcü olmanız bunlar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren ne biliyor musunuz? Beni yaradan Allah sizi de yarattı. Onun için yaradılanı yaradandan ötürü seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Ne diyor sevgili peygamberimiz? "Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe. İman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe" Hem seveceğiz, hem sevileceğiz.

"BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMI İKNA ODALARINA SOKANLAR DEĞİL MİYDİ?"

Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. O benim kardeşim. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur, sonra devletimizi bulur. Bu ülkede hangi mütedeyyin dışlanıyor? Varsa böyle bir hadsiz, beni ve devletimi karşısında bulur. Kimin hayat biçimine karışılmış? İşte geçen dönem CHP'nin bir hanım milletvekili, İstanbul Üniversitesi'nde önemli bir görevdeydi. Bunlar benim başörtülü kızlarımı ikna odalarına sokanlar değil miydi?

Peki PKK'nın desteklemiş olduğu parti, benim o Kürt annelerimi belediyenin önünde hüngür hüngür ağlatanlar değil miydi? Bana geldiler, Ankara'da kendilerini ağırladım. Onlarla konuştum. Bir baba olarak onların acılarını kendilerinden dinledim. Bunlar Kandil'e götürürler, biz ise annelerine babalarına teslim etmenin mücadelesini veririz."

Kaynak: haberinburada