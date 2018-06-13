İstanbul'da öldürdükleri adamı valize koyduktan sonra dere yatağına atan iki kardeş Suriye'ye kaçmaya çalışırken Şanlıurfa'da yakalandı. İki kardeş sorgusunda öldürdükleri adamın annelerini taciz ettiğini söyledi.

ÖLDÜRDÜKLERİ KOMŞULARINI VALİZE KOYUP DERENİN KENARINA ATTILAR

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde 27 Mayıs 2018 gecesi, erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz görmüştü. Çocukların ailelerine haber vermeleri üzerine valizlerden kan aktığını gören aileleri polisi aramıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları bulmuştu. Üzerinde kimlik çıkmayan yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Polis cinayetin ardındaki iki kardeşi Şanlıurfa'da yakaladı

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada cesedin saat 23.00 sıralarında iki kişi tarafından 2 valize konularak bulunduğu yere götürüldüğü görüntülere ulaştı. Yapılan DNA ve parmak izi incelemesinde cesedin 48 yaşındaki Suriyeli Adham Mahmoud olduğu belirlendi. Cesedi taşıyan 2 kişinin de Suriyeli T.A.A(43) ve kardeşi M.A(32) olduğu belirlendi.

Cinayeti işleyen iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalanmıştı

İKİ KARDEŞ ANNELERİNİN TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Polis ekipleri, Suriyeli 2 kardeşin olayın ardından İstanbul'dan ayrılarak Suriye'ya kaçmak üzere Şanlıurfa'ya gittiklerini belirledi. Geçtiğimiz Cumartesi günü Şanlıurfa'da operasyon başlatan İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.A.A ve M.A'yı gözaltına alarak İstanbul'a getirdi. Emniyette sorguya alınan 2 kardeşden T.A.A, ailecek tanıdıkları olan Mahmoud'un İzmir'de yaşadıkları dönemde annesine cinsel saldırıda bulunması üzerine olayın yaşandığını öne sürdü. Polis, Mahmoud'un, Başakşehir'de kiralanan bir eve kendisine iş bulma vaadiyle kandırılarak sokulduğunu, burada bıçaklandığını ve aynı evde parçalara ayrılarak valizlere yerleştirildiğini belirledi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Suriyeli kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada