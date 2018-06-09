VAFTİZ TÖRENİNDE ELBİSESİNİN İPİ ÇÖZÜLEN DAVETLİ, YARI ÇIPLAK KALDI
İsveç prensesi Madeleine'nin kızı için düzenlediği vaftiz töreninde davetlilerden biri giydiği elbisenin azizliğine uğradı.
İsveç prensesi Madeleine ve kocası Christopher O'Neill yeni 9 Mart'ta doğan kız çocukları Adrienne için Drottningholm sarayında vaftiz töreni düzenledi. Törene tüm kraliyet ailesinin soyluları katıldı.
ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Törende prensesin erkek yeğeni Patrick Sommerlath ile evli olan 35 yaşındaki Maline Sommerlath'in giydiği yeşil elbisesinin bel bölgesindeki bağı çözülünce elbisesi açıldı ve iç çamaşırları göründü.
ETRAFINDAKİLER DUVAR ÖRDÜLER
Etrafta bulunan misafiler, elbisesini düzeltmesi için Maline'nin etrafından duvar ördüler.
İşte törenden dikkat çeken kareler;
Kaynak: haberinburada
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