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Üzerine düştüğü demir boynuna saplandı!

ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ DEMİR BOYNUNA SAPLANDI!

Kahrmanmaraş'ta kiraz toplarken ağaçtan düşen çiftçinin boynuna bahçe demiri saplandı. Yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Üzerine Düştüğü Demir Boynuna Saplandı!(7/10)3

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kiraz toplarken merdivenden düşen Adem Orçan'ın boynuna inşaat demiri saplandı. Yaralanan Orçan, boynundaki demirle hastaneye götürülerk tedaviye alındı.

DEMİR BOYNUNA SAPLANDI

Olay, Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kadirli Caddesi'nde meydana geldi. Adem Orçan, kiraz toplamak için bahçe duvarına dayadığı merdivene çıktı. Kiraz toplarken birden dengesini kaybederek üzerine düştüğü inşaat demirlerinden biri Orçan'ın boynuna saplandı.

HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orçan'ın boynundaki demir çıkartılamayınca itfaiye ekipleri demiri kesti. Boynunda demirle Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülen Adem Orçan, acil serviste yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle helikopter ambulansla Kahramanmaraş'a sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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