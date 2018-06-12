UYUYAN SÜRÜCÜ KONTROLÜNÜ KAYBEDİNCE ARACIN CAMINDAN YOLA FIRLADI
Tayland'da direksiyon başında uyuyan adamın kontrolünü kaybederek aracın camından dışarıya fırladığı anlar, başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Tayland'ın Chonburi şehrinde meydana gelen trafik kazasında Yuttapong Hawilee isimli adam kullandığı kamyonun sürücü koltuğundan yola fırladı. Emniyet kemeri takmadığı öğrenilen adamın o anları, otoyolda seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.
DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU
39 yaşındaki adamın kazadan yaralı olarak kurtulduğu ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Taylandlı adamın direksiyon başında uyumasının kazaya sebep olduğu düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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