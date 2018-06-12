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Uyuyan sürücü kontrolünü kaybedince aracın camından yola fırladı

UYUYAN SÜRÜCÜ KONTROLÜNÜ KAYBEDİNCE ARACIN CAMINDAN YOLA FIRLADI

Tayland'da direksiyon başında uyuyan adamın kontrolünü kaybederek aracın camından dışarıya fırladığı anlar, başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Uyuyan Sürücü Kontrolünü Kaybedince Aracın Camından Yola Fırladı(9/10)5

Tayland'ın Chonburi şehrinde meydana gelen trafik kazasında Yuttapong Hawilee isimli adam kullandığı kamyonun sürücü koltuğundan yola fırladı. Emniyet kemeri takmadığı öğrenilen adamın o anları, otoyolda seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.

DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU

39 yaşındaki adamın kazadan yaralı olarak kurtulduğu ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Taylandlı adamın direksiyon başında uyumasının kazaya sebep olduğu düşünülüyor.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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