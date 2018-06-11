UYUŞTURUCU HABERLERİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN ULUSOY'UN OYNADIĞI DİZİSİNİN KADROSUNA SÜRPRİZ İSİMLER KATILDI
Uyuşturucu haberleriyle gündemden düşmeyen Ulusoy'un başrolünü üstlendiği, Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un ikinci sezonunda sürpriz isimlerin yer alacak.
Uyuşturucu haberleriyle gündemden düşmeyen Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği, Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un ikinci sezonunda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi sürpriz isimlerin yer alacağı öğrenildi.
ULUSOY ÇEKİMLERE KATILDI
Önümüzdeki hafta dizinin ikinci sezon çekimleri başlayacak bu sezonda Çağatay Ulusoy'a sürpriz isimler eşlik edecek. O3 Medya'nın imza attığı dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Bodrum tatilinden dönüp bugün Göktürk'te yapılan fotoğraf çekimlerine katıldı.
DİZİNİN YAYIN TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık'ın da ikinci sezonunda rol alacağı dizinin kadrosunda Yurdaer Okur'un yanısıra Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum ve Saygın Soysal'ın da yer alacağı öğrenildi. Merakla beklenen The Protector dizisinin yayın tarihiyle ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
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