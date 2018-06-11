Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde Zafer Sebastian Vettel'in Oldu
Sofiane Feghouli: Galatasaray'da Mutluyum
Sokak Ortasında Aldatma Kavgası: Onunla Ne Yaptığını Biliyorum!
Uyuşturucu Haberleriyle Gündemden Düşmeyen Ulusoy'un Oynadığı Dizisinin Kadrosuna Sürpriz İsimler Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Taffarel, Alisson Becker Hakkında Çıkan Transfer Haberlerini Yalanladı
İlkay Gündoğan: Kendi Taraftarların Tarafından Islıklanmak Çok Zor
Fıfa, Fan Fest'in Resmi Açılışı Gerçekleştirdi
Alman Ekibi Tsv Steinbach, Beşiktaş'tan Gani Sevim'i Kabul Etti
Deniz Akkaya'nın Cesur Pozu Olay Yarattı
Porto, Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Alex Telles'i Satmıyor
Fenerbahçe'ye Barcelonalı Golcü
Öğrencisi İle İlişkisi Ortaya Çıkan 8 Aylık Hamile Öğretmen Tutuklandı, Bebeğin Babasını Söylemedi
Nice Forması Giyen Mario Balotelli, Marsilya'ya Transfer Oluyor
Yer Yerinden Oynayacak! İşte Okay Yokuşlu'nun Yeni Takımı
Kuzey Kore Lideri Kim, Tarihi Zirve İçin Singapur'da
Erdoğan'dan Dikkat Çeken Çıkış: Biz 1 Numarayız, Amerika Gerimizde
Seçim Sandıklarının Bulunduğu Depo Yangını Sonrası Yeniden Seçim Sesleri Yükseldi
Beşiktaş, 17'lik Yıldızın Peşine Düştü
Müslümanların Kıblesi Kabe'de Dehşet Veren Olay!

Uyuşturucu Haberleriyle Gündemden Düşmeyen Ulusoy'un Oynadığı Dizisinin Kadrosuna Sürpriz İsimler Katıldı

UYUŞTURUCU HABERLERİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN ULUSOY'UN OYNADIĞI DİZİSİNİN KADROSUNA SÜRPRİZ İSİMLER KATILDI

Uyuşturucu haberleriyle gündemden düşmeyen Ulusoy'un başrolünü üstlendiği, Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un ikinci sezonunda sürpriz isimlerin yer alacak.

Tarih : 11 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : Uyuşturucu Haberleriyle Gündemden Düşmeyen Ulusoy'un Oynadığı Dizisinin Kadrosuna Sürpriz İsimler Katıldı(5/10)1

Uyuşturucu haberleriyle gündemden düşmeyen Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği, Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un ikinci sezonunda Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi sürpriz isimlerin yer alacağı öğrenildi.

ULUSOY ÇEKİMLERE KATILDI

Önümüzdeki hafta dizinin ikinci sezon çekimleri başlayacak bu sezonda Çağatay Ulusoy'a sürpriz isimler eşlik edecek. O3 Medya'nın imza attığı dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, Bodrum tatilinden dönüp bugün Göktürk'te yapılan fotoğraf çekimlerine katıldı.

DİZİNİN YAYIN TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık'ın da ikinci sezonunda rol alacağı dizinin kadrosunda Yurdaer Okur'un yanısıra Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum ve Saygın Soysal'ın da yer alacağı öğrenildi. Merakla beklenen The Protector dizisinin yayın tarihiyle ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uyuşturucu  Haberleriyle  Gündemden  Düşmeyen  Ulusoy  Un  Oynadığı  Dizisinin  Kadrosuna  Sürpriz  İsimler  
Katıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER