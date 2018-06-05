Uyandığında Telefonunda Kendi Fotoğrafını Buldu: Ya Hayalet Ya Hırsız!
Uefa'dan Guardiola'ya Men Cezası!
Survivor'da Deprem Oldu! Yarışmacılar Büyük Panik Yaşadı
Trabzonspor Ve Beşiktaş'ın İstediği Sakıb'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Galatasaray'ın Yıldızı Belhanda Attı, Fas Kazandı
Premier Lig Devinden Trabzonspor'un Yıldızına Çılgın Teklif
Liverpool Kalecisi Karius'un Sergio Ramos'tan Yediği Dirsek Sonrası Travma Geçirdiği Ortaya Çıktı
Ak Parti Laiklik Elden Gidiyor Sözleriyle Fenomen Olan Amcayı Reklam Filminden Çıkardılar!
Kasımpaşa'nın Yıldızı Trezeguet İçin Resmi Açıklama Geldi
Chp Kadın Kolları Başkanı Broşür Dağıtırken Saldırıya Uğradı
Fransız Otomobil Devi, İran'la İlişkilerini Askıya Aldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktörlük Görevine Damien Comolli'yi Getirecek
Hasan Ali Kaldırım'a Yöneltilen Ali Koç Sorusuna Lucescu Tepki Gösterdi
Erdoğan'ın Konuşmasında Promter Bozulmamış, Gerçek Ortaya Çıktı
Ali Koç, Fenerbahçe Yönetimine İngiltere'den Transfer Yaptı
Cnn Türk Spikeri, Canlı Yayında Yine Aynı Hatayı Yaptı
Kastamonu'da Cadde Üzerine Çıkan Yılanlar Vatandaşları Korkuttu
Nihat Kahveci'den Manidar Süleyman Seba Paylaşımı
West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'ye Silahlı Soygun
Mircea Lucescu: Arda Turan'a Kapıları Kapatmış Değilim

Uyandığında telefonunda kendi fotoğrafını buldu: Ya hayalet ya hırsız!

UYANDIĞINDA TELEFONUNDA KENDİ FOTOĞRAFINI BULDU: YA HAYALET YA HIRSIZ!

Sabah uyandığında telefonunda gece saatlerinde çekilmiş fotoğrafını bulan İngiliz kadın, evde yalnız yaşadığı için bunun ya bir hırsızın ya da hayaletlerin işi olduğunu düşünüyor.

Tarih : 05 Haziran 2018, 01:30
Puan Ver : Uyandığında Telefonunda Kendi Fotoğrafını Buldu: Ya Hayalet Ya Hırsız!(5/10)1

İngiltere'nin Newcastle şehrinde yaşayan Debra Demetriou, gece yarısı bir hırsız ya da hayalet tarafından kendi telefonuyla gizlice fotoğrafının çekildiğini iddia ediyor.

FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ

Evde tamamen yalnız olduğunu ve kapıların kilitli olduğunu söyleyen kadın, sabah telefonunu eline alıp galerilere girdiğinde gece yarısı fotoğrafının çekildiğini görünce şoka uğradı.

TELEFONU GECE BIRAKTIĞI YERDEYDİ

Uyuyakaldığında telefonunun yastığının altında olduğunu söyleyen Debra, sabah kalktığında onu yine aynı yerde bulduğunu anlattı. Her şey bir yana Debra, fotoğrafında iki elinin de yanda olduğunun görüldüğünü ve asıl tuhaf olanın bu olduğunu söyledi.

Fotoğraf çekildiğinde gözlerinin yarı açık olduğu söyleyen kadın eğer odada biri olsaydı fark ederim diye de ekliyor.

"RUHLAR DİKKATİMİZİ ÇEKMEK İÇİN BÖYLE ŞEYLER YAPAR"

Paranormal araştırmacı Sammy Rawlinson, "Ruhlar dikkatimizi çekmek için bazen bir şeyler yapar" diyen Rawlison, ölmüş birinin dikkat çekmek istiyor olabileceğini de sözlerine ekledi.

YARDIM ARIYOR

Arkadaşlarının polise gitmesi gerektiğini söylemesine rağmen bu konuda isteksiz olan Debra, fotoğrafını internette paylaşarak bu gizemli olaya birilerinin ışık tutabileceğini umuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uyandığında  Telefonunda  Kendi  Fotoğrafını  Buldu  Ya  Hayalet  Ya  Hırsız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER