UTANÇ TABLOSU RAPORA YANSIDI: HAFTADA 250 ÇOCUK TECAVÜZE UĞRUYOR!
Almanya 2017 yılına ait suç istatisiğini yayınladı. Polis raporlarına göre haftada 250 çocuk cinsel istismara uğradı. 143 çocuk öldürüldü. Çocuk pornosu vakaları ise 2016 yılına göre yüzde 15 arttı.
Polis raporlarına dayanan resmi verilere göre Almanya'da 2017 yılı içersinde 4.200 çocuk ağır fiziksel şiddete, 13.539 çocuk ise cinsel istismara uğradı 143 çocuk ise öldürüldü.
GÜNDE 40 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA UĞRUYOR
Şiddete maruz kalan çocukların yarısı 6 yaşın altında bulunuyor. Almanya genelinde günde ortalama 35- 40 çocuk cinsel isitismara uğruyor.
BÜYÜK TEHLİKE: ÇOCUK PORNOSU
2016 yılına göre çocuğa karşı olan suçlarda büyük bir artış kaydedildiği belirtilen raporda büyük bir tehlikeye işaret ediliyor: Çocuk pornosu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artış olduğunu kaydeden yetkililer; internette sosyal medya ağları üzerinden yapılan videolu görüşmeler, sohbetler, çevrimiçi oyunlar veya forumlarda web kamerası üzerinden çocukların suistimaline zemin hazırladığını belirtiyor.
Kaynak: haberinburada
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