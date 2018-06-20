USTA SANATÇI MUAMMER ÖZTAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Bozlak ustası duayen sanatçı Muammer Öztaş hayatını kaybetti. Ses sanatçısı Onur Akay, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Besteleriyle tanınan ünlü Bozlak ustası sanatçı Muammer Öztaş, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu.
YENİ ALBÜMÜNÜ HAZIRLAMIŞTI
Akay, "Türkülerin yine boynu bükük kaldı! Bozlak ustası duayen sanatçı Muammer Öztaş'ı, 1 saat önce kaybettik. 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Öztaş'ın cenazesi, yarın 20 Haziran Çarşamba günü, ikindin namazına müteakip Aksaray Sarıyahşi Sipahiler Köyü'nde defnedilecektir. Değerli üstadımız, yeni albümünü hazırlamıştı ve bugünlerde çıkaracaktı. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı ve usta sanatçının fotoğrafını paylaştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar