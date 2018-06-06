ÜNLÜ YALIDA BULUNAN TARİHİ ESERLER, KAYI BOYU BEYLİĞİ'NE AİTMİŞ
İstanbul'da polisin Amram Ailesi ait yalıda yaptığı aramada ele geçirilen bronz döküm miğfer ve zırh parçalarının Kayı Boyu Beyliği'ne ait olduğu düşünülüyor.
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarıyer'de Amram Ailesi'ne yaptığı aramada ele geçirilen bronz döküm miğfer ve zırh parçalarının Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Kayı Boyu Beyliği'ne ait olduğu düşünülüyor.
15 OBJEYE EL KONULDU
İstanbul'da polis, Sarıyer'de Amram Ailesi'ne ait yalıda arama yaptı. Yalıda yapılan aramalarda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen miğfer, zırh parçaları ve 15 adet objeye el konuldu.
Ele geçirilen bronz döküm miğfer ve zırh parçalarının Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Kayı Boyu Beyliği'ne ait bey veya üst düzey bir asker tarafından kullanıldığı düşünülüyor.
UZMANLAR KARAR VERECEK
Üzerinde Kayı Boyu'nun amblemi de bulunan bronz zırh parçaları Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zırh ve miğferin tarihini müze uzmanları belirleyecek.
Kayı Boyu, Oğuz Kaan Destanı'na göre Oğuzlar'ın 24 boyundan ikincisi. Osmanlı Hanedanı da Kayı Boyu'ndan geliyor. Oğuzlar'ın en kudretli boylarından olan Kayı Boyu'nun ilk atası, babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han.
Kaynak: haberinburada
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