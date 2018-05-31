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Ünlü Vaiz, Özel Jet Almak İçin Müritlerinden 54 Milyon Dolar İstedi

ÜNLÜ VAİZ, ÖZEL JET ALMAK İÇİN MÜRİTLERİNDEN 54 MİLYON DOLAR İSTEDİ

ABD'de televizyondan vaaz veren Evanjelist din adamı, özel jet alabilmek için takipçilerinden 54 milyon dolar istedi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Ünlü Vaiz, Özel Jet Almak İçin Müritlerinden 54 Milyon Dolar İstedi(7/10)3

ABD'de yaşayan Jesse Duplantis adlı din adamı, "Eğer İsa bugün fiziksel olarak dünyada olsaydı onun eşeğe binmeyeceğine gerçekten inanıyorum" diyerek özel jet satın alabilmek için takipçilerinden para istedi.

54 MİLYONA JET ALACAK

ABD'nin Lousiana eyaletinde yaşayan ve televizyondan vaaz veren (tele-vaiz) 68 yaşındaki Evanjelist din adamı resmi internet sitesinde yayımladığı videoyla takipçilerinden 54 milyon dolarlık bağış istedi. Duplantis bu parayı 'Dassault Falcon 7X' modeli bir özel jet almak için istiyor.

"HAYATIM BOYUNCA 3 FARKLI JETİM OLDU"

"Hayatım boyunca 3 farklı jetim oldu ve onları Tanrı için kullandım" diyen Duplantis "Şimdi bazı insanlar vaizlerin jetleri olmaması gerektiğine inanıyor. Ben ise gerçekten vaizlerin bu müjdeyi dünyaya vaaz etmeleri için her müsait sesi, her müsait yolu kullanması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ESKİ JETLERİNİ DE GÖSTERDİ

Görüntülerde sahip olduğu 3 eski özel jetin fotoğraflarını gösteren Duplantis, Star Trek (Uzay Yolu) serisinin ünlü uzay gemisi Starship Enterprise'ın fotoğrafını da göstererek " Bu Star Trek Enterprise. Tanrıya şükür, gittiğim yer burası" ifadelerini kullandı.

"TANRIYA YENİ BİR JET İÇİN İNANIYORUZ"

İstediği 'Dassault Falcon 7X' modeli jetten bahseden Duplantis sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tanrı'ya yeni bir Falcon 7X için inanıyoruz böylece tek durakla dünyada istediğimiz yere gidebiliriz. İnsanlar şimdi 'Başka bir tanesi (uçak) ile gidemez misin? diyor. Evet gidebilirim ama tek durakla olmaz."

TANRININ İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duplantis daha da ileri giderek Tanrı'nın kendisine Falcon 7X'e ihtiyacı olduğunu söylediğini iddia etti.

" O (Tanrı) bana 'benim olduğum yere gelmek ister misin?' dedi. O 'Sen sormadan ben yanıtlayayım: Yeşaya 65:2' dedi. O 'Falcon 7X için bana inanmanı istiyorum' dedi" ifadelerini kullanan tele-vaiz sözlerini " Eğer İsa bugün fiziksel olarak dünyada olsaydı onun eşeğe binmeyeceğine gerçekten inanıyorum. Bir saniye bunu düşünün. Müjdeyitüm dünyada vaaz etmek için bir uçakta olurdu" şeklinde sürdürdü.

ABD'de birkaç ay önce bir diğer tele-vaiz Kenneth Copeland de 'Gulfstream V' tipi özel jet satın almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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