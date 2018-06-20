ÜNLÜ ŞARKICI AYDİLGE EVLENDİ! ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE SAHNE ALDI
Ünlü şarkıcı Aydilge ve keman virtüözü nişanlısı Utku Barış Andaç dün akşam düzenlenen eğlenceli bir düğünle evlendi. Şarkıcının düğününde Ferman Akgül, Aynur Aydın ve Özgün sahne aldı.
Aydilge, uzun süredir bilikte olduğu nişanlısı Utku Barış Andaç'la dün Fenerbahçe Romantika'da dünyaevine girdi. Şarkıcı, modacı Hanse Altın imzalı, 17'nci yüzyıl Barok Dönemi'ne ait gelinlik giydi.
"GEÇMİŞTE DE BİRLİKTEYDİK"
Aydilge daha önce yaptığı açıklamada "Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17'nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık" demişti.
"BİZ EVLENDİK"
Düğünden sonra eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşam Aydilge, altına "Biz evlendik" notunu yazdı. Çiftin düğününde şarkıcı Ferman Akgül, Aynur Aydın ve Özgün sahne aldı.
İşte çiftin eğlenceli düğününden kareler...
Kaynak: haberinburada
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