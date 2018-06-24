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Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun oy kullandığı sandıkta gergin anlar

ÜNLÜ SANATÇI SEZEN AKSU'NUN OY KULLANDIĞI SANDIKTA GERGİN ANLAR

Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu kullandı. Sinirli halleriyle dikkat çeken sanatçının yanındaki bir kişi görüntü almaya çalışan gazetecinin üzerine yürüdü.

Tarih : 24 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Ünlü Sanatçı Sezen Aksu'nun Oy Kullandığı Sandıkta Gergin Anlar(10/10)6

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için Beykoz'da bulunan Sedat Simavi İlkokulunda oyunu kullandı. Aksu'nun sinirli halleri dikkat çekerken, yanında bulunan bir kişi de basın mensuplarının üzerine yürüyerek çekim yapmasını engellemek istedi.

GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ünlü Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere sabah saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi. 1266 nolu sandıkta oyunu kullanan ünlü şarkıcının sinirli halleri dikkat çekti.

Aksu basın mensuplarının kendisini oy kullanırken görüntülenmesine tepki göstererek,. görevlilerden çekim yapılmamasını istedi. Bunun üzerinde Sezen Aksu'nun yanındaki bir kişi basın mensuplarının üzerine yürüdü.

"OYUMU KULLANDIM, BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"

Şahıs "buranın müdürüyüm Sezen hanımı çekmeye iznin var mı" diyerek, basın mensuplarının üzerine yürüyerek, çekim yapmasını engellemek istedi. Oy kullanan Sezen Aksu, basın mensuplarının ısrarlı sorularına, " Oyumu kullandım. Bir şey söylemiyorum" dedikten sonra okuldan ayrıldı.

Oy kullanırken basın mensuplarına tepki gösteren ünlü sanatçı okuldan çıkarken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının hangi kurumdan olduğunu da sormayı ihmal etmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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