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Ünlü oyuncuya dayak şoku! Kafasında vazo kırıldı

ÜNLÜ OYUNCUYA DAYAK ŞOKU! KAFASINDA VAZO KIRILDI

Ünlü oyuncu Meral Kaplan, 60 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bakıcısından dayak yediği için suç duyurusunda bulundu. Kaplan, ifadesinde bakıcının kafasında vazo kırdığını söyledi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : Ünlü Oyuncuya Dayak Şoku! Kafasında Vazo Kırıldı(8/10)4

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Amerikalı aktris Cameron Diaz'a benzerliği ile tanınan oyuncu Meral Kaplan, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 60 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bakıcısının kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

"VAZOYU KAFAMDA KIRDI"

İfadesinde bakıcının kendisini darp ettiğini ileri süren Kaplan, "Bakıcımız 60 yaşındaydı. Ayrılmak istiyordu. Ben de 'Sen yavaş yavaş ayrıl, biz de başka birini bulalım' dedim. Beni ittirdi, başım betona çarptı. Ardından kalktım, vazoyu kafamda kırdı. Bir saat sürdü bu çekişme. Polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı. Bakıcım beni darp ederken eşim de beni izledi. Beni en çok üzen şey eşimin bu duruma tepkisiz kalmasıydı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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