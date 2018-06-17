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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ!

Mısırlı aktör Mahir Essam, Dünya Kupası'nda oynanan Mısır-Uruguay maçını izlerken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Haziran 2018, 20:10
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2018 Dünya Kupası'nın ikinci gününde Mısır ile Uruguay arasında oynanan maçta üzücü bir olay yaşandığı ortaya çıktı. 38 yaşındaki Mısırlı aktör Mahir Essam'ın evinde mücadeleyi izlerken beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Kısa bir süre önce beyin kanaması geçirdiği belirtilen Essam'ın, maç esnasında da tekrar beyin kanaması geçirerek öldüğü ifade edildi. Mahir Essam'ın izlerken hayatını kaybettiği maçta Mısır son dakikada yediği golle mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

MAHİR ESSAM KİMDİR?

Mahir Essam Imbaba'da doğdu. Oyunculuk kariyerine 5 yaşındayken ünlü yönetmen Youssef Chahine'nin filmlerinde başladı. Zoqaq El Madaa filmiyle ülke çapında üne kavuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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