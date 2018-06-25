ÜNLÜ OYUNCU DEMET AKBAĞ SEÇİM TAHMİNİNDE HÜSRANA UĞRADI
Oğlu ile Beşiktaş'taki bir okulda oy kullandıktan sonra "İkinci tura kalabilir gibi duruyor" diyen ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın tahminleri tutmadı.
Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekilliği seçimlerinde oy kullandıktan sonra "Enteresan bir seçim olacağı söyleniyor .Benim de gördüğüm o . İkinci tura kalabilir gibi duruyor. Herhalde kalacak gibi " demişti. Ancak ünlü sanatçının yaptığı bu tahmin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesiyle tutmadı.
"İKİNCİ TURA KALABİLİR"
Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekilliği için Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda oy kullanmış ardından da seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulunmuştu. Demet Akbağ, basın mensuplarına tahminlerde bulunarak, "Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oğlumla birlikte oy kullandık bugün. Oda ilk kez oy kullanıyor bugün. Ailecek geldik oyumuzu kullandık. Evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz. Bir yorum yapmak istemiyorum ama enteresan bir seçim olacağı söyleniyor, benim de düşüncem o. İkinci tura kalabilir gibi duruyor. Herhalde kalacak gibi " demişti. Ancak oyuncunun bu tahmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesiyle tutmadı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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