Dev Projede Son Doğru! İki Kent Arasını 15 Dakikaya Düşürecek
Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak

Ünlü Oyuncu Cornelia Frances Vefat Etti, Oğlu Ölmeden Önceki Halini Paylaştı

ÜNLÜ OYUNCU CORNELİA FRANCES VEFAT ETTİ, OĞLU ÖLMEDEN ÖNCEKİ HALİNİ PAYLAŞTI

İngiliz oyuncu Cornelia Frances, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun oğlu annesinin ölmeden önceki son halinin fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Cornelia Frances Vefat Etti, Oğlu Ölmeden Önceki Halini Paylaştı(5/10)1

Home And Away adlı televizyon dizisinde 29 yıl boyunca rol alan Cornelia Frances'in ölmeden önceki son fotoğrafını, oğlu Lawrence Eastland paylaştı.

"BU KADINI ÇOK SEVİYORUM"

Eastland, Instagram'daki karenin altına "Annemin huzur bulduğu anda çekilen çok özel bir fotoğraf. Çok huzur dolu, yumuşak ve dingin. Bu kadını çok seviyorum" yazdı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Sydney'deki evinde yaşamını yitiren yıldız oyuncunun yanında, ailesi ve yakınları vardı. Frances, bir süredir mesane kanseri tedavisi görüyordu. 7 Haziran 1941 tarihinde İngiltere Liverpool'da doğan Frances, Home And Away'in yanı sıra çok sayıda dizide oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Oyuncu  Cornelia  Frances  Vefat  Etti  Oğlu  Ölmeden  Önceki  Halini  Paylaştı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER