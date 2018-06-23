Fenerbahçe'nin Başına Geçen Cocu: Planlarımız Çok Güzel
Gol Rekoru Kırılan Maçta Belçika, Tunus'u Perişan Etti
Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
Fenerbahçe'nin Ödediği Tazminat Belli Oldu
Bakan Duyurdu! Sigara İçmeyen Çalışana Mesai Ve Yıllık İzin Müjdesi
Hükümetten İnce'nin 5 Milyon Kişi Geldi' Dediği Miting İçin İlk Yorum
Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
Ünlü Model İle Evli Profesör, Genç Öğrencisi İle Not Karşılığında İlişkiye Girince İşinden Oldu
Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
Şehri Gezmeye Gelen Futbolcunun Transferi Yattı
Türkiye'ye Sadece 20 Tane Geldi! 500 Bin Tl'ye Alıp Taksi Yaptı
İstanbul'dan Acı Haber! İki Çocuk Barajda Kayboldu
Bu Görüntü Bugün İstanbul'da Çekildi! Alt Geçitte Mahsur Kaldılar
Dünya Kupasında Günün İlk Maçı Başladı!
Bir Vahşet Haberi Daha! Kediyi Önce Sevdi, Sonra Denize Attı
Son Dakika! Muharrem İnce Mitingine Katılımı Açıkladı: 5 Milyon Kişi Burada
Göztepe İlk Transferini Yaptı
Milan'a Hakan İçin Dev Teklif
Son Dakika! Erdoğan: İnce, Cezaevine Gidip Demirtaş'tan İcazet Aldı
Dünya Kupasında İki Ülke, Tarihinde İlk Kez Karşılaşacak

Ünlü Model ile Evli Profesör, Genç Öğrencisi ile Not Karşılığında İlişkiye Girince İşinden Oldu

ÜNLÜ MODEL İLE EVLİ PROFESÖR, GENÇ ÖĞRENCİSİ İLE NOT KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRİNCE İŞİNDEN OLDU

Dünyaca ünlü model Anna Bondareva ile evli olan ve Reading Üniversitesinde profesörlük yapan 55 yaşındaki adam, yarı yaşındaki öğrencisi ile not karşılığında ilişkiye girince görevinden atıldı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Ünlü Model İle Evli Profesör, Genç Öğrencisi İle Not Karşılığında İlişkiye Girince İşinden Oldu(7/10)3

Londra'da bulunan Reading Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışan profesör Jonathan Dronsfield, model olan eşini 25 yaşındaki bir öğrencisi aldattı. 2014 yılından yaşanan bu olay sonrası okuldan kovulan Dronsfield, açtığı davayı kaybederek öğretmenlik yapma hakkını tamamen kaybetti.

NOT KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRDİLER

55 yaşındaki profesör, final tezine not vermeden önce öğrencisi ile cinsel ilişki yaşadı ve bu ilişki karşılığında öğrencisine geçer not verdi. İlişkinin ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırılan Dronsfield duruma isyan ederek hukuk mücadelesine başlamıştı.

"EŞİM YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN BOŞLUKTAYDIM"

Öğrencisi ile sanat galerisi müzesinin açılışından sonra bir otele gidip ilişkiye girdiğini kabul eden profesör, eşi yurt dışında olduğu için boşlukta olduğunu ve öğrencisinin bundan faydalanarak kendisini cinsel ilişki için ikna ettiğini bu yüzden okuldan atılmasının haksızlık olduğunu iddia etmişti.

GÜZEL MODEL GEORGE CLOONEY İLE EKRAN KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Profesör bir çok ünlü ile katalog resimleri çeken 37 yaşındaki model eşi Anna Bondareva ile 2008 yılında evlenmişti. Belaruslu güzel ünlü gözlük markası Police'in reklam çekimlerinde dünyaca ünlü aktör George Clooney ile birlikte rol almıştı.

ÜNİVERSİTE HAKLI BULUNDU

Dört yıl sonra kararını veren mahkeme profesörün görevini kötüye kullandığına karar verip üniversiteyi haklı buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Model  İle  Evli  Profesör  Genç  Öğrencisi  İle  Not  Karşılığında  İlişkiye  
Girince  İşinden  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER