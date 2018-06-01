ÜNLÜ İŞ ADAMI GAZAROS UNAN, HAYATINI KAYBETTİ
Dük Kravatları Kurucusu ünlü iş adamı Gazaros Unan, hayatını kaybetti.
Dük Kravatları Kurucusu Gazaros Unan, hayatını kaybetti. Ünlü iş adamının cenazesi yarın saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde kaldırılacak.
DÜK KRAVATLARI
DÜK, 1970 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesinde dokuma fabrikasını açtı. 1980 yılında ilk ihracatını gerçekleştirdi.
1999 yılında DÜK, Düzce'de dikim fabrikasını açtı. Şirket bugün, başta Almanya, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Hollanda, Romanya, Ürdün, Tunus, Mısır gibi dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.
Kaynak: haberinburada
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