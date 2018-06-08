Arsenal'ın efsane menajeri Arsene Wenger'in de Damien Comolli hakkındaki olumlu referansı dikkat çekiyor. Wenger'in Daily Telegraph'a verdiği röportajda, Comolli'yi övdüğü sözleri halen hafızalarda.

1996-2004 yılları arasında Arsenal'de çalışan ve iyi bir bağ kuran Comolli'yi Wenger, "Arsenal'a gelmesini ben istemiştim. Çünkü işini iyi yapan bir isim. Bana göre Comolli'nin görev tanımı açık olmalı, işine karışılmamalı ve özgür bir ortamda çalışmalı. Comolli, sorumluluk alan, başarısızlık durumunda sorumluluğu üstlenebilen bir isim" ifadeleriyle tanıtmıştı.

İNGİLTERE VE FRANSA İLE GÜÇLÜ BAĞLARI VAR

Sarı-lacivertli futbol takımında yeni bir dönemi başlatacak olan Damien Comolli'nin Premier Lig ve Ligue 1'deki güçlü iletişimleri dikkat çekiyor.

Özellikle son 1 yıllık dönemde Fransa'da St Etienne'de yaşayan 46 yaşındaki sportif direktör, Ligue 1'deki birçok kulüple güçlü bağlara sahip.

Başta St Etienne kulübü olmak üzere birçok kulüple iletişim ağları bulunan Comolli, 14 yıl boyunca da İngiltere Premier Lig'de çalışmıştı.

Kaynak: haberinburada