Portekiz'in ünlü teknik direktörü Jorge Jesus adeta bir serveti tepti. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Sporting Lizbon Teknik Direktörü için Araplar kesenin ağzını açtı.

9 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ

Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübü deneyimli çalıştırıcıya 9 milyon euro teklif etse de, kendisini ikna etmeyi başaramadı.

BAŞKAN ÜLKEYE ELİ BOŞ DÖNDÜ

Kulüp başkanı Sami Al Jaber Lizbon'a gelerek ünlü hocaya teklifini bizzat iletse de, Suudi Arabistan'a eli boş döndü.

Kaynak: haberinburada