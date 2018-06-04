ÜNLÜ FUTBOLCU TUNCAY ŞANLI BABA OLDU
Tuncay Şanlı'nın 9 aylık hamile olan eski sevgilisi Melis Sayım bugün doğum yaptı. Çiftin bebek haberini Seren Serengil verdi.
Geçtiğimiz günlerde spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen ve 9 aylık hamile sevgilisi Melis Sayım'ı aldattığı haberleriyle gündeme gelen futbolcu Tuncay Şanlı, baba oldu.
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
9 aylık hamile olan Melis Sayım bugün doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Sayım, oğluna Ömer adını verdi. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Seren Serengil bu fotoğrafı 'Allah seni hep güldürsün annenle babanla geçireceğin mutlu bir ömrün olsun hoş geldin Ömercim' notuyla paylaştı. Çiftin bebekleri 4,150 kg 53 cm olarak doğdu.
"BEBEĞİM İÇİN ÜZERİME DÜŞEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
'İhanet' iddiaları karşısında sessizliğini bozan Şanlı, 'İhanet söz konusu değil. Melis Sayım eski sevgilim, bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerime düşen her şeyi yaptım-yapacağım' açıklamasını yapmıştı.Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko
"DOĞUMA DÖRT GÜN KALA YAŞATTINIZ, TEŞEKKÜR EDERİM"
Spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen eski futbolcu Tuncay Şanlı'nın 9 aylık sevgilisi Melis Sayım, 'Duymayan Kalmasın' programında şunları söylemişti:
"İlk duyumları alıp Tuncay'a sorduğumda 'Kesinlikle böyle bir şey yok, Seyhan sadece iş arkadaşım. İstediğin gibi ispatlarım' dedi. Çok güzel bir şekilde ispatladı! Beraber olmadığımız için beni ilgilendirmiyor. Evlilikle alakalı bir şeyim de yok. Sadece fotoğrafları görünce teşekkür mesajı attım. 'Doğuma 4 gün kala bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim' dedim. Tek düşündüğüm oğlum. Tuncay'ın ailesiyle aram çok iyi. Beni yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok iyi insanlar."Melis Sayım
Kaynak: haberinburada
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