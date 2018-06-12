ÜNLÜ CEO GENELEVE GİDİP PARASINI ŞİRKETE ÖDETMİŞ
WPP'nin eski CEO'su Martin Sorrell, Londra'daki bir genelevi ziyaret ederken iki şirket çalışanına yakalandı. Sorrell'in hayat kadınlarına şirket parasıyla ödeme yaptığı anlaşıldı.
WPP'nin eski CEO'su Martin Sorrell'ın, şirketin parasıyla fuhuş yapan kadınlarla birlikte olduğu iddia edildi. Sorrell şirket kaynaklarını birden fazla kez hayat kadınları ile beraber olmak için kullanmış.
60 STERLİNLİK ZİYARETİ ŞİRKETE ÖDETMİŞ
Sir ünvanlı iş adamının 60 sterlinlik genelev ziyaretini şirkete ödettiği iki çalışanı tarafından tespit edildi. 73 milyon sterlinlik serveti olan Sorrell 2008 yılından beri Cristina Sorell ile evli.
İKİ ÇALIŞAN GÖRDÜ
İki WPP çalışanının, Sorell'i Londra'nın merkezindeki Mayfair bölgesinde bir geneleve girerken gördükleri ve olayı rapor ettikleri belirtildi.
WPP fonlarının kötüye kullanılması iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Sorell şirket kredi kartıyla hayat kadınlarına ödeme yaptığı iddiasını reddetti.
ŞİRKET İLE ARALARINDA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VAR
Sorrell ile WPP arasında gizlilik sözleşmesi bulunmasından ötürü açıklama, Sorrell'in sözcüsü tarafından yapıldı. Sorrell'in şirket kaynaklarını fuhuş maksadıyla kullandığına benzer iddialar ise ilk olarak geçtiğimiz ay söylenti blog'u PopBitch'te yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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