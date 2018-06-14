Rusya'da başlayan 21. Dünya Kupası için istatistikçiler, spor otoriteleri ve üniversitelerin matematiksel olarak yaptığı hesaplamalarda iki takımın favori olarak ön plana çıktığı gösterildi. Finalini Brezilya ile Almanya'nın oynayacağı ve Brezilya'nın şampiyon olacağı görüşü ağırlık bastı.

Avusturya İnnsbruck Üniversitesi istatistikçilerine göre Almanya'nın şampiyon olması büyük bir olasılık olarak gösterildi. Almanya'nın şampiyon olma olasılığı 15.8 olarak hesaplanırken, Brezilya'nın şampiyonluk olasılığı 16.6 olarak gösterildi. Finali yüzde 5.5 ihtimalle Brezilya ile Almanya'nın oynaması ön görülüyor.

VİYANA ÜNİVERSİTESİ: ARJANTİN İKİNCİ KEZ FİNAL KAYBEDECEK

Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi uzmanları da kazanma ihtimali üzerine yaptıkları araştırmada bahis oynatan 26 kurumun verilerini ele alarak yaptığı araştırmada da Brezilya'nın final oynayıp, şampiyon olacağını rakamlarla ortaya koydu. Öte yanda oyuncuların performanslarını değerlendiren Deloitte Ekonomi Araştırma Kuruluşu da "ELO" sistemiyle yaptığı araştırmada Brezilya'nın dünya şampiyonu olacağı ve çeyrek finalde de Almanya'yı 2-1 yenerek, finali Arjantin'le oynayacağı ortaya çıktı. Böylelikle Arjantin'in ikinci kez finalde Dünya Kupası'nı kaybedeceğini rakamlarla ortaya koydu.

ALMANYA ÜNİVERSİTESİ: BREZİLYA ŞAMPİYON OLUR

Almanya Münster Üniversitesi araştırma ekibi, futbolda güzel istisnaların var olduğunu, kağıt üzerinde favori olarak gösterilen takımların elendiğini, zayıf olarak gösterilen takımların başarılı olduklarını ifade etti. 2016 yılında Portekiz'in Avrupa şampiyon olma ihtimalinin yüzde 6 oranında olduğu ve kimse tarafından favori olarak görülmediğine ve buna rağmen şampiyon olduğuna vurgu yaptılar. Üniversite 64 Dünya Kupası maçını ELD sistemiyle değerlendirdiğinde Brezilya'nın şampiyon olma ihtimalinin yüzde 31 olarak tespit ederken, aynı araştırmada Almanların şampiyon olma ihtimalini ise yüzde 17 olarak belirledi. Yine aynı araştırmada finali Brezilya ile Almanya'nın oynama olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada