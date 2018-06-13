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Ümit Özat, 1. Lig ekibinin başına geçiyor

ÜMİT ÖZAT, 1. LİG EKİBİNİN BAŞINA GEÇİYOR

Eskişehirspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ümit Özat'ı teknik direktörlüğe getiriyor.

Tarih : 13 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Ümit Özat, 1. Lig Ekibinin Başına Geçiyor(8/10)4

Geride bıraktığımız sezonda zorlu günler geçiren Eskişehirspor'da Halil Ünal yeniden başkan seçildi. Es-Es'in teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getireceği ileri sürüldü.

Yılmaz Vural ile ligde kalmayı başaran Eskişehirspor'da deneyimli teknik adam ile yolların ayrılacağı kaydedildi. Yılmaz Vural, "Halil Ünal başkan seçilirse kalırım" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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