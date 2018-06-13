ÜMİT ÖZAT, 1. LİG EKİBİNİN BAŞINA GEÇİYOR
Eskişehirspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ümit Özat'ı teknik direktörlüğe getiriyor.
Geride bıraktığımız sezonda zorlu günler geçiren Eskişehirspor'da Halil Ünal yeniden başkan seçildi. Es-Es'in teknik direktörlük görevine Ümit Özat'ı getireceği ileri sürüldü.
Yılmaz Vural ile ligde kalmayı başaran Eskişehirspor'da deneyimli teknik adam ile yolların ayrılacağı kaydedildi. Yılmaz Vural, "Halil Ünal başkan seçilirse kalırım" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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