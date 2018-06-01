ÜMİT KARAN'IN SAKATLIĞI HİLMİ CEM'İ KORKUTTU!
Survivor 2018'de ödül oyununda Ümit Karan ile karşı karşıya gelen Hilmi Cem, parkurda düşen rakibinin yanına giderek durumunu sordu.
Ekranların sevilen yarışması Survıvor 2018'de ödül oyununda Ümit Karan ile yarışan Hilmi Cem yarış sırasında parkurda düşerek sakatlanan Ümit Karan'ın oyun sonu yanına giderek sakatlığının durumunu sordu
Kaynak: haberinburada
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