Ankara Tandoğan Meydanı'nda toplan ülkücü olduklarını söyleyen bir grup, seçim öncesi katıldığı televizyon programında "MHP tek başına barajı geçsin Tandoğan Meydanı'nda anırmazsam şerefsizim" diyen Yaşar Okuyan'ı, protesto etti. Grup, Okuyan'dan sözünü tutmasını beklediklerini söyledi.

"ÜLKÜCÜLER BURADA YAŞAR NEREDE?"

Yaklaşık 20 kişilik grup, saat 14.00 sıralarında Tandoğan Meydanı'ndaki saat kulesi önünde toplandı. Yanlarına getirdikleri eşek maketinin üzerine 'Yaşar Okuyan' yazan grup, 'Ülkücüler burada Yaşar nerede?' sloganı attı. Eylemi ülkücüler adına gerçekleştirdiklerini söyleyen grup üyeleri adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KENDİSİNİ BU MEYDANA ANIRMAYA BEKLİYORUZ"

"16 Nisan 2018'de katılmış olduğu bir programda Yaşar Okuyan 'MHP barajı geçerse ben de Tandoğan Meydanı'na gelip eşek gibi anırmazsam şerefsizim' demişti. Biz de kendisinin bu sözü tutacak erdeme sahip olmadığına inanmadığımız için onu temsilen buraya bir eşek getirdik. Ama yine de biz kendisine sesleniyoruz; biraz şerefi varsa kendisinin dediği gibi kendisini bu meydana anırmaya bekliyoruz."

Grup, eylemin ardından polisin uyarısıyla dağıldı.

Kaynak: haberinburada