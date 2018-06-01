ÜLKER STADI, FENERBAHÇE KONGRESİNE HAZIR
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu, genel kurul toplantısı öncesi hazırlandı.
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacak olan Fenerbahçe Ülker Stadyumu, genel kurul toplantısı öncesi hazırlandı.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
2 - 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ilk kez Ülker Stadyumu'nda yapılacak genel kurul için Ülker Stadı hazır hale getirildi. Çarşamba akşamı başlayan çalışmalar bugün yapılan son kontrollerle tamamlandı.
Saha zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı bir platform kuruldu. Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı lacivertli genel kurul üyeleri, oylarını 38 sandıkta kullanacak.
Kaynak: haberinburada
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