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Uganda'da Sosyal Medyaya Dedikodu Vergisi Geldi

UGANDA'DA SOSYAL MEDYAYA DEDİKODU VERGİSİ GELDİ

Cumhurbaşkanının sosyal medyanın dedikoduyu teşvik ettiğini söylemesi üzerine harekete geçen Uganda Parlamentosu, sosyal medya kullananların vergi ödemesini öngören bir yasayı yürürlüğe koydu.

Tarih : 01 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Uganda'da Sosyal Medyaya Dedikodu Vergisi Geldi(9/10)5

Yasaya göre, Facebook, WhatsApp, Viber ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını kullananlar 200 Şilin (5 cent) vergi ödemek zorunda kalacak. Yasa, sosyal medyanın "dedikoduyu teşvik ettiğini" savunan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından gündeme getirilmişti.

NASIL UYGULANACAĞI BELİRSİZ

Yeni yasa 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek, ancak nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor.

Yasayla mobil para transferi işlemlerine yüzde 1'lik vergi de dahil, birçok ek vergi yürürlüğe girecek.

GELEN PARAYLA ULUSAL BORCU ÖDEMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Maliye Bakanı David Bahati parlamentoda yaptığı konuşmada, vergilerin Uganda'nın giderek büyüyen ulusal borcunu ödeyebilmesi için gerekli olduğunu söyledi.

NASIL TOPLANACAĞI BELİRSİZ

Uzmanlar ise sosyal medya kullanımına getirilecek verginin nasıl toplanacağı konusundaki şüphelerini dile getiriyor.

Reuters Haber Ajansı'na göre ülkedeki 23,6 milyon cep telefonu kullanıcısından sadece 17 milyonu internet kullanıyor. Bu nedenle, yetkili makamların sosyal medya sitelerine giren Ugandalıları nasıl tespit edeceği net değil.

CUMHURBAŞKANI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Museveni yasayı geçen Mart'a gündeme geçirmiş ve Maliye Bakanı'na yazdığı mektupta, sosyal medyadan alınacak vergiyle elde edilecek gelirin ülkenin "dedikodunun yol açtığı sonuçlarla başa çıkmasında yardımcı olacağını" söylemişti.

Ancak Museveni "eğitim, araştırma ve bilgi edinmede" yararlı olan internet bağlantısından vergi alınmamasında ısrar etmişti.

DAHA ÖNCE YASAKLANMIŞTI

Uganda'da sosyal medyanın hem hükümet hem de muhalefet için önemli bir araç haline geldiği belirtiliyor.

İki yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında tüm sosyal medya platformlarına erişim engellenmiş ve Musevini bunun "yalanların yayılmasını durdurmak için" yapıldığını savunmuştu.

Tanzanya'da da hükümet, 29 Mayıs'ta internet günlüğü (blog) yazarlarının bir lisans ücreti ödemesi ve mali destekçilerini ifşa etmelerini öngören tasarıya karşı mahkemeye yapılan itirazı kazanmıştı.

Kenya'da da 30 Mayıs'ta siber suçlarla mücadele yasası çıkartıldı.

Kenyalı gazeteciler ve internet günlüğü yazarlarının, bağımsız medyayı susturma girişimi olarak tanımladıkları "yanlış bilgileri yaymanın yasaklanmasını isteyen yasaya" yaptıkları itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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