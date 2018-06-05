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UEFA'dan Guardiola'ya men cezası!

UEFA'DAN GUARDİOLA'YA MEN CEZASI!

UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'ya biri ertelemeli iki maç men cezası verdi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Uefa'dan Guardiola'ya Men Cezası!(5/10)1

UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'ya biri ertelemeli iki maçtan men cezası verdiğini duyurdu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Guardiola'ya, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile Etihad Stadı'nda oynanan maçta uygunsuz davranışları nedeniyle 2 maçtan men cezası verildi. Bir maçlık cezayı 2018-2019 sezonunda çekecek İspanyol teknik adamın, bir maçlık cezası ise ertelendi.

HAKEM TARAFINDAN TRİBÜNE GÖNDERİLMİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool'u konuk eden Manchester City'de, Leroy Sane'nin 42. dakikadaki golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine ilk yarının bitiş düdüğü sonrası itiraz eden teknik direktör Pep Guardiola, hakem tarafından tribüne gönderilmişti.

Müsabakayı Liverpool 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Bu karar sonrası 47 yaşındaki Guardiola, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda oynayacağı ilk maçta sahada olamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uefa  Dan  Guardiola  Ya  Men  Cezası    haber

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