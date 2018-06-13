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UEFA cezasına Galatasaray'dan ilk yorum: 35 milyonun 2'sini vereceğiz

UEFA CEZASINA GALATASARAY'DAN İLK YORUM: 35 MİLYONUN 2'SİNİ VERECEĞİZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA'nın verdiği cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz. Şampiyonlar Liginden bu sezon en az 35 milyon euro kazanacağız." dedi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Uefa Cezasına Galatasaray'dan İlk Yorum: 35 Milyonun 2'sini Vereceğiz(10/10)6

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, UEFA tarafından verilen cezayı değerlendirdi.

beIN SPORTS Haber'de konuşan Cengiz, "Cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz. 147 milyon euro zararla UEFA'nın karşısına çıktı, verdiğimiz taahhüt 5 milyon euro, bizim zararımız 28 katı. UEFA 4 ayda yaptığımız çalışmaları gördü ve ona göre karar verdi" dedi.

Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"FISTIĞI BULDUK, YEŞİLİNİ İSTİYORUZ"

"Anadolu terimiyle söylüyorum; biz fıstığı bulduk, fıstığın yeşilini istiyoruz. Biz masaya oturduğumuzda 'Galatasaray çok büyük camia ama mali açıdan en sorunlu kulüpsünüz.' sözlerini duyduk.

"ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN 35 MİLYON EURO ALACAĞIZ"

Biz, Şampiyonlar Ligi gruplarında en kötü ihtimal, 0 puanla tamamlasak 35 milyon euro alacağız. Burada verilen ceza 35 milyon euro gelirden bu yıl için sadece 2 milyonu."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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