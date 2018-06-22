Birçok televizyon kanalında sağlık programlarına katılan, 'beyin ve sinir cerrahisi' ile ilgili seminer ve konferanslar veren sahte profesör Cüneyt Turan'la ilgili soruşturma genişletiliyor. "Dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Turan ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte doktor Turan'ın tedavi etmeye çalıştığı hastaları mercek altına aldı. Bu hastalarla ilgili dosyalar yeniden açıldı.

Cüneyt Turan'ın, yanlış tedavi uygulayarak insanların ölümlerine neden olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul ve Ankara'daki 2 ölüm vakası, mercek altına alındı.

İLK DOSYA ALİ AĞIR DOSYASI

Ölümle sonuçlanan 2 dosyadan biri Ali Ağır'a ait. Beyninde tümör olan Ağır, 2015 yılında acil olarak İstanbul GATA Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte profesör Turan, hastane sağlık personeline kendisini Ağır'ın doktoru olarak tanıttı. Ağır'ı ameliyat eden hastanede görevli Prof. Dr. Bülent Düz ise yaşananları Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'a 'e anlattı.

"GATA'YA GİRİŞİNİ ENGELLEDİK"

Ağır'ın hastaneye geldiğinde durumunun ağır olduğunu söyleyen Prof. Düz, "Beyninde bulunan tümör çok büyümüş, hastanın yaşamını tehdit ediyordu. Ağır'ı bize getiren kişi, kendisini 'beyin ve sinir cerrahı profesör' olarak tanıtan Cüneyt Turan'dı. Hastanın geçmiş aylara ait tomografi ve kendisine uygulanan tedavi bilgilerini istedim. Hastanın son 4 aylık beyin tomografisini getirdi. Tomografide beynindeki tümörün büyümesi net şekilde görülüyordu. 'Tümör ay ay büyürken ameliyat için niye beklediniz?' diye sordum. Tomografiyi gösterip 'Bakın, beyninde kanama var' diyerek tümörü gösterdi. Her doktor tümör ile beyin kanamasını çok rahat ayırt edebilir. O andan itibaren şüphem arttı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Derneği'ne Cüneyt Turan isimli bir doktor olup olmadığını sordum. Olmadığını söylediler. Biz de Cüneyt Turan'ın GATA'ya girişini engelledik" dedi.

ÖLEN HASTANIN EŞİ İFADE VERDİ

Sahte profesör Turan'ın müdahale ettiği Ankara'daki başka bir erkek hasta ile ilgili soruşturma da devam ediyor. Hayatını kaybeden hastanın eşinin Ankara'dan İstanbul'a giderek Turan'la ilgili ifade verdiği öğrenildi.

'KÜBRA EKEN OLAYINA MÜDAHİL OLDU' İDDİASI

Sahte profesör Cüneyt Turan'ın, spiker Kübra Eken'in doğumdan 2 gün sonra eşi Neptün Eken tarafından dövülmesiyle ilgili olaya da müdahil olduğu ortaya çıktı. Turan'ın, Kübra Eken'in dövülmediği şeklinde görüş vermek için Neptün Eken tarafından para ile tutulduğu öne sürüldü. Turan'dan ayrıca bir köşe yazısında görüş alındı. Turan, gerçek doktorun aksine Kübra Eken için "Darbeye bağlı bir travma değil" dedi.

AKSİ YÖNDE GÖRÜŞ VERMİŞ

Gerçek doktor Oğuz Çayan, "Kübra'nın tanısı subdral hematom. Ya biri vurmuş ya da Kübra kendisine sert bir cisimle vurmuş. Başka türlüsü mümkün değil. Kesinlikle ağır bir darbe söz konusu" görüşünü bildirdi.

Turan'ın görüşü ise tam aksiydi: "Travmaya dayalı değil. Epidüral anesteziden ya da başka sebeplerden kaynaklanabilir."

SAHTE DOKTORU HASTANEYE DAYAKÇI KOCA GETİRMİŞ

Habertürk'e konuşan Kübra Eken'in annesi Nuran Yelkenci, şunları söyledi:

"Kızım hastanede komada yatarken eşi bu sahte doktoru getirerek kızımı tedavi ettireceğini söyledi. Biz adama güvenmedik. Kızıma zarar vereceklerinden korkarak onu uzak tutmaya çalıştık. Hastaneden çıktıktan sonra fizik tedavi yaptırırken aynı sahte doktoru yine getirdi. Tartıştık. Hastane doktoru 'Kimliğinizi görebilir miyim?' dedi. O da kimliğinin arabada kaldığını söyleyip göstermedi. Neptün Eken, daha sonra aynı doktoru haber yaptırıp dava sürecini etkiledi. 5 yıl boyunca davamız bitmedi." Yelkenci, "Kızımın hayatının karartılmasına aracılık eden sahte doktordan şikâyetçi olacağız" diye konuştu.

"İLAHİ ADALET, GERÇEKLER SAKLANAMAZ"

Olaydan sonra boşanan ancak yediği dayakla ilgili eski eşine açtığı dava 5 yıldır süren Kübra Eken ise sosyal medya hesabından sahte doktorla ilgili şunları yazdı:

"5 yıl sonra gelen ilahi adalet. Neptün Eken'in tuttuğu bu sahte paralı doktor, davayı bulandırıp bana ve anneme iftira atarak darp davamı 5 yıl uzatmıştır. Gerçekler asla saklanamaz. Sıra diğer yalancı şahitlerde."

DAVALARI DEVAM EDİYOR

Gazeteci Neptün Eken, eşi Kübra Eken'i darp sonucu felç ettiği iddiasıyla "kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. İddianameye göre Kübra Eken, 20 Haziran 2013'de doğum yaptı.

Taburcu edildikten 2 gün sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikâyetiyle eşi Neptün Eken tarafından hastaneye götürüldü ve beyin kanaması teşhisi konuldu. Adli tıp uzmanı darp edilmiş olabileceği raporu verdi, Neptün Eken'e dava açıldı. Çiftin boşanma davası da devam ediyor.

Kaynak: haberinburada