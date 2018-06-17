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Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayın Sorumlusu Tutuklandı
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TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN OLAYIN SORUMLUSU TUTUKLANDI


Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın sorumlusu tutuklandı
Tarih : 17 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayın Sorumlusu Tutuklandı(8/10)4

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde patileri ve kuyruğu kesik halde bulunan yavru köpeğin ölümü sonrası gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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