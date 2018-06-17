TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN OLAYIN SORUMLUSU TUTUKLANDI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde patileri ve kuyruğu kesik halde bulunan yavru köpeğin ölümü sonrası gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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