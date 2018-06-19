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TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN OLAY SONRASI BAKANLIKTAN İLK ADIM GELDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kanunlaşacak ilk yasayı açıkladı. Gül, "Kanunlaştıracağımız ilk yasa hayvanları korumaya ilişkin bu düzenlemeler olacaktır" dedi.

Tarih : 19 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olay Sonrası Bakanlıktan İlk Adım Geldi(9/10)5

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kanunlaşacak ilk yasayı açıkladı. Gül, "Kanunlaştıracağımız ilk yasa hayvanları korumaya ilişkin bu düzenlemeler olacaktır" dedi. Habertürk TV canlı yayında konuşan Gül şunları söyledi:

"KANUNLAŞTIRACAĞIMIZ İLK YASA HAYVANLARI KORUMA YASASI OLACAK"

"Hapis cezasını getirebilecek bir düzenlemeyle, bir caydırıcı düzenlemeler hazırlığımızı yaptık. Kanunlaştıracağımız ilk yasa hayvanları korumaya ilişkin bu düzenlemeler olacaktır. Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var."

MAĞDUR HAKLARI

"Yine Bakanlar Kurulu'nda sunumumuzu yaptık. Bu seçim kararıyla beraber Meclis tatile girdiği için gelmedi. Hem hayvanları koruma kanunu hem de mağdur hakları kanunu çıkacaktı. Mağdur olan kişinin bir takım hakları getirildi ama biz yeterli görmüyoruz. Mağdurlar hem internet üzerinden her an erişebilecekleri, uğramış olduğu mağduriyeti neyse hangi hakları var, bu konuda çok önemli bilgilendirmeyi yapacağız. Tazminattan istihdama varıncaya kadar... Tazminat hususunda çalışmalarımızı yine yaptık. Önemli bir konu. Miktarıdır, suçun durumuna, mağduriyetin durumuna göre çalışmalar yapılıyor."

MAĞDURLARIN YANINDA OLACAĞIMIZ KANUN TASARISI HAZIRLADIK

"Mağdur oldu belki işinden oldu, sosyal hayattan koptu, mağdurların yanında olabileceğimiz bir kanun tasarısı hazırladık. Diyelim ki kadın ve çocuk mağdur oldu. Aynı mahallede suçun failiyle beraber yaşıyor. Korumasına yönelik suçlunun farklı şekillerde tedbiri, cezaevinden çıktı bununla ilgili tedbirler, bu konularla ilgili düzenlemeler yaptık."

"ÇOCUKLARI PARA YATIRIP GÖRME İŞİNE SON VERECEĞİZ"

"Biz çocukları icraya para yatırarak görme işine son vereceğiz. Eşyayı teslim eder gibi bir para yatırıyor... Yine müracaatını yapacak ve para ödemeyecek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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