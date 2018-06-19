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Türkiye'nin Münbiç'ten Sonraki Yeni Hedefleri Belli Oldu
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TÜRKİYE'NİN MÜNBİÇ'TEN SONRAKİ YENİ HEDEFLERİ BELLİ OLDU


Türkiye'nin Münbiç'ten sonraki yeni hedefleri belli oldu
Tarih : 19 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Türkiye'nin Münbiç'ten Sonraki Yeni Hedefleri Belli Oldu(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım: "Kobani, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK'nın uzantısı PYD/YPG ciddi anlamda ABD'nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef, o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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