TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU TRAFİK MAGANGASI, SADECE BİSİKLETE BİNEBİLİYOR
Ayağıyla otomobil kullanırken meyve yediği görüntülerle sosyal medyayı kasıp kavuran Kadir Erdoğan, ehliyetine el konulmasının ardından şimdilerde sadece bisiklete binebiliyor.
Erzurum'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüler nedeniyle ehliyetine el konulan Kadir Erdoğan, bu kez bisikletli görüntüler paylaşmaya başladı. 'Medyaya duyurulur, trafiğe kapalı alanda çekilmiştir' notunu düşen Erdoğan görüntülerde, arkasında oturan berbere, usturayla saç tıraşı oluyor.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Erzurum'da Kadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, 'ilklerin adamı' kullanıcı adıyla açtığı 33 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.
Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, geçen 17 Mayıs günü gözaltına alındı. Ehliyetine el konan Kadir Erdoğan, işlemlerinin ardından 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BİSİKLETTE USTURAYLA SAÇ TIRAŞI
?Kadir Erdoğan, şimdi de 3 ya da 4 tekerlekli bisikletle çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaşmaya başladı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde 4 tekerlekli bisikletin önüne oturup, ayaklarını sarkıtan Kadir Erdoğan, arkasında oturan berbere usturayla saç tıraşı oldu. Erdoğan, videonun altına ise 'Medyaya duyurulur, trafiğe kapalı alanda çekilmiştir' notunu düştü.
YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada, Kadir Erdoğan'ın ehliyetine el konulmadan önce de kışın çekildiği görülen, sürücüsü olmayan seyir halindeki otomobilinin yan koltuğunda ayak ayaküstüne atarak oturup kaydettiği görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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