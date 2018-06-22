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Türkiye'nin konuştuğu maganda için istenen ceza belli oldu

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU MAGANDA İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Ayağıyla otomobil kullanırken önündeki tabaktan meyve yerken çektiği görüntülerle gündem olan trafik magandasının 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tarih : 22 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Türkiye'nin Konuştuğu Maganda İçin İstenen Ceza Belli Oldu(5/10)1

Erzurum'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayınca ehliyetine el koyulan Abdulkadir Erdoğan hakkında dava açıldı. Erdoğan'ın, 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Erzurum'da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, 'ilklerin adamı' kullanıcı adıyla açtığı, 32 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, 17 Mayıs günü gözaltına alındı. Ehliyetine el koyulan Erdoğan, işlemlerinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

Serbest bırakıldıktan sonra paylaşımlarını sürdüren Abdulkadir Erdoğan, bu kez de bisikletiyle görüntüler çekmeye başladı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde 4 tekerlekli bisikletin önüne oturup, ayaklarını sarkıtan Erdoğan, arkasında oturan berbere usturayla saç tıraşı yaptırdı. Erdoğan, otomobil kullanırken, nargile içtiği anları da kaydedip, takipçileriyle paylaştı.

SAVUNMASINDA "ÜZGÜNÜM" DEDİ

Abdulkadir Erdoğan hakkında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Erdoğan'ın ifadesine yer verildi. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten Abdulkadir Erdoğan'ın "Çekimleri tali asfalt yolda ben çekerek, sosyal paylaşım sitesinden yayınladım. O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği kaydedildi.

1 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Abdulkadir Erdoğan'ın ellerini kullanmadan trafiğe açık alanda ayaklarıyla araç sürdüğüne, bu halde güvenli sürüş yeteneğinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı. Şüphelinin suçunu inkar ettiği belirtilen iddianamede, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçunun 'tehlike' suçu olduğu, somut bir zararın meydana gelmesinin şart olmadığı belirtilerek, şüphelinin atılı suçu işlediğine işaret edildi.

İddianamede, Abdulkadir Erdoğan'ın 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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