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Türkiye'nin En Önemli Sorunu Ekonomidir Diyenlerin Oranında Büyük Artış

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU EKONOMİDİR DİYENLERİN ORANINDA BÜYÜK ARTIŞ

Metropoll Araştırma, seçimin kaderine yön verecek anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye'de en önemli sorunun ekonomi olduğunu düşünenlerin oranında büyük artış var.

Tarih : 11 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Türkiye'nin En Önemli Sorunu Ekonomidir Diyenlerin Oranında Büyük Artış(6/10)2

24 Haziran seçimleri için son anket Metropoll Araştırma'dan geldi. 'Mayıs 2018 Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusunun yanıtı arandı. Ankete katılanların yüzde 51,5'i 'Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna ekonomi yanıtını verirken, 'terör' diyenlerin oranı ise yüzde 13,4'te kaldı.

'EKONOMİ' YÜKSELİŞTE 'TERÖR' DÜŞÜŞTE

Metropoll'ün Ağustos 2007'den bu yana yaptığı araştırma sonuçlarının yer aldığı grafiğe göre, Temmuz 2016'dan bu yana en önemli sorunun ekonomi olduğunu düşünenlerin oranı düzenli biçimde artarken, terörün en önemli sorun olduğunu düşünenlerin oranı dönemsel olarak artış ve azalış eğilimi gösteriyor.

REKOR ARTIŞ

Temmuz 2016'da en önemli sorunun 'ekonomi' olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 11,6 iken son araştırmada bu oranın yüzde 51,5'e çıktığı görülüyor.

TERÖR, YÜZDE 60'LARDAN 13'E DÜŞTÜ

Öte yandan Ocak 2017'de yüzde 60'larda olan ' terör ' sorunu ise son araştırmada yüzde 13,4 olarak görülüyor.

"24 HAZİRAN SONUCUNU TAHMİN EDEBİLİRSİNİZ?"

Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar , söz konusu araştırma sonucunu "Sevgili dostlar, bu grafiği dikkatle incelerseniz 24 Haziran sonucunu yaklaşık olarak tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum." yorumu ile paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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