TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA ADİL ÖKSÜZ ÇAĞRISI: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri İmamı firari darbeci Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
BOZDAĞ'DAN ALMANYA'YA ÇAĞRI
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
SPOR HABERLERİ
- Hırvatistan'ın Yıldızı Kadro Dışı Bırakıldı!
- Yıldız Futbolcu, 4 Kadına Tecavüz Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
- Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay İddialı Konuştu
- Phillip Cocu Bu Hafta Geliyor! 2+1 Yıllık Sözleşme İmzalanacak
- Arjantin Maçında Oyuna Girdi, 250 Bin Kişi Tarafından Takip Edildi
DÜNYA HABERLERİ
- Dengeleri Sarsacak Gelişme! Fransa Ve Bae Harekete Geçti
- Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
- Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar