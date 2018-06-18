Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri İmamı firari darbeci Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

BOZDAĞ'DAN ALMANYA'YA ÇAĞRI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım" dedi.

Kaynak: haberinburada