TÜRKİYE'DEN ABD'YE MİSİLLEME: EK VERGİ UYGULAMASI BAŞLADI
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "ABD tarafından Türk ürünlerine uygulanan ilave vergi yüküne karşılık Türkiye de ABD'ye ek vergi uygulamasına bugünden itibaren başlayacak" dedi.
ABD 23 Mart'tan bu yana ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Türkiye de buna karşılık bugünden itibaren ABD ürünlerine ek vergi uygulayacak.
266 MİLYON DOLARLIK MİSİLLEME
Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı almıştı.
BUGÜN BAŞLIYOR
İlgili kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Zeybekci, "Aldığımız karşı önlemlerle ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz" dedi ve ekledi:
"Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye'nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır."
Kaynak: haberinburada
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