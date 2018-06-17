Sivas'ta kent mezarlığında gerçekleştirilen 'mezarlıkta kentsel dönüşüm' ile tek tip mezar uygulaması başlatan Sivas Belediyesi projeyle Türkiye'de ilki gerçekleştirdi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİRDİLER

Cenaze hizmetleri ile Sivas Belediyesi bir ilke daha imza atıp (Yukarı Tekke) kent mezarlığında 'kentsel dönüşüm' gerçekleştirdi. Sivas'ta; tüm cenaze hizmetleri; çayından kahvesine, mezarından mezar taşına ve çevre düzenlemesine kadar Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz yapılıyordu. Sivas Belediyesi bunlara ek olarak kentsel dönüşümlerde olduğu gibi on binlerce mezarın bulunduğu Yukarı Tekke Mezarlığında da mezarlık dönüşümü gerçekleştirdi.

TEK TİP VE DÜZENLİ HALE GETİRİLDİ

İlk etapta Sivas'ın ilerleyen 40 yıl boyunca ihtiyaç duyabileceği mezar alanları oluşturdu. Ardından bakımsızlık yüzünden harabeye dönüşen mezarlar tek tek elden geçirilerek tek tip ve düzenli hale getirildi. Mezarlık ağaçlarla ve güllerle süslendi. Sivas'ta artık zengini de fakiri de sırası ile aynı mezarlıkta defnedilip aynı düzen içerisindeki kabirlerde defnediliyor. Kabirlerin taşından çevre düzenlemesine kadar her şeyi birbirinden farksız. Projenin hayata geçirilmesi ile kent mezarlığı kazandığı yeni görüntüsü ile botanik parklarını aratmadı.

"TOPLUMDAN CİDDİ DESTEK GÖRDÜK"

Projeyle ilgili açıklamalar yapan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, " En adaletli hizmetin bu anlamda yapılan hizmet olduğunu, şehrin tamamına yayılan hizmet olduğunu düşündük. Bu kapsam da vatandaşların o zor gününde onların yanında olduğunu hissettirmek ve onları bir takım mezar yeriyle ilgili olsun, mezar yapımıyla ilgili olsun kefenlerle ilgili olsun diğer ihtiyaçlarla ilgili olsun onlar ile meşgul etmemek adına biz belediye olarak bu hizmetlerin tamamını üstlendik. Mezar uygulamasını tek tipe dönüştürdük. Mevcut yeni definlerde bunu başlattık. Toplumdan ciddi bir destek gördü. Ondan sonrada eski mezarların dönüşümünü başlattık. Etap etap önümüzdeki yıl komple dönüşüm tamamlanmış olacak.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlar ise uygulamanın kendilerini mutlu ettiklerini, uygulamayı desteklediklerini belirterek Aydın'a teşekkür ettiler.

Kaynak: haberinburada