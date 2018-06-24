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Türkiye sandık başında! Oy verme işlemi başladı

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA! OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : Türkiye Sandık Başında! Oy Verme İşlemi Başladı(8/10)4

Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarışacağı çifte seçimde bugün 56 milyon 342 bin 263 seçmen oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'de sona erecek.

YURTDIŞI OYLAR GELDİ

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kuruldu, 13 gün süren oy verme işlemi tamamlandı. Yurtdışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 48.78 oldu. Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi de bugün 17.00'ye kadar sürecek.

OY PUSULALARI ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Diyarbakır, Siirt ve Van'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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