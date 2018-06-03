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TÜRKİYE OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ! ABD ASKERLERİ SİNCAR'A KONUŞLANDI


Türkiye operasyon sinyali vermişti! ABD askerleri Sincar'a konuşlandı
Tarih : 03 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Türkiye Operasyon Sinyali Vermişti! Abd Askerleri Sincar'a Konuşlandı(5/10)1

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li askerlerin Musul'un kuzeybatısında yer alan, stratejik konuma sahip Sincar Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını ifade etti.

ABD, SİNCAR DAĞI'NDA ASKERİ ÜS KURMAYI HEDEFLİYOR

Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini öne sürdü.

ABD ASKERLERİ, 15 ADET ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI ARAÇLA GELDİ

Bunun yanı sıra Irak medyasında, ABD askerlerinin dün 15 adet zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler yer aldı. Irak ve ABD'li askerlerin, dün terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, BÖLGEDE VARLIK GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTI

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

TÜRKİYE, SİNCAR'A OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye'nin, Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından örgüt geçen mart ayında bölgeden çekildiği iddiasında bulunmuş, Irak ordusu da teröristlerin çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.

PKK'nın yanı sıra, Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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